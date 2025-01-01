Richter Alexander Hold
Folge 1368: Ich bin Schuld
45 Min.Ab 12
Der sich im Hunger streikende Oliver Herter soll Lilly aus dem Fenster ihrer Wohnung im 8. Stock gestoßen haben. War das Motiv, dass er schon seit Jahren unglücklich in sie verliebt war und sie ihm an dem Abend klar gemacht hat, dass sie nichts mit ihm zu tun haben will? Oder war es doch Selbstmord, wie der Angeklagte behauptet?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1