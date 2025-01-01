Richter Alexander Hold
Folge 1372: Big Braffer is watching you
46 Min.Ab 12
Der Lagerist Oliver Lange soll seinen Chef Werner Braffer im Lager niedergeschlagen und danach durch das Schließen des Rolltores erstickt haben. Hatten die beiden Streit, weil der Angeklagte sehr intime Fotos von seinem Chef im Supermarkt aufgehängt hat, um sich an ihm für die Mitarbeiter-Bespitzelung zu rächen?
