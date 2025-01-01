Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Big Braffer is watching you

SAT.1Staffel 7Folge 1372
Big Braffer is watching you

Big Braffer is watching youJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1372: Big Braffer is watching you

46 Min.Ab 12

Der Lagerist Oliver Lange soll seinen Chef Werner Braffer im Lager niedergeschlagen und danach durch das Schließen des Rolltores erstickt haben. Hatten die beiden Streit, weil der Angeklagte sehr intime Fotos von seinem Chef im Supermarkt aufgehängt hat, um sich an ihm für die Mitarbeiter-Bespitzelung zu rächen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen