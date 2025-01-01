Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1373
Folge 1373: Schläge in Zimmer 101

45 Min.Ab 12

Der Autohändler Holger Kleber ist angeklagt, die Prostituierte Theresa Brugger unter falschem Namen in ein Hotel gelockt und sie ins Koma geprügelt zu haben. Drohte die Frau dem Autohändler damit, seinen Kokainkonsum und seine Vorliebe für Prostituierte publik zu machen?

