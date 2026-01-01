Richter Alexander Hold
Folge 1375: Tödliche Diagnose
46 Min.Ab 12
Adam Vogt soll seine Nachbarin, die Feinkosthändlerin Edelgard Kubik, überfallen und um 16.000 Euro erleichtert haben. Wollte er damit noch einmal richtig auf den Putz hauen, bevor er - wie er glaubte - in naher Zukunft sterben wird?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1