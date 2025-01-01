Richter Alexander Hold
Folge 1376: Der 17. Geburtstag
45 Min.Ab 12
Der vorbestrafte Türke Nefzat wird beschuldigt, seiner 17-jährigen Freundin Clarissa auf ihrer Geburtstagsparty Drogen gegeben zu haben. In ihrem Rausch balancierte sie auf einem Balkongeländer und stürzte in die Tiefe, seitdem liegt sie im Koma. Der Angeklagte behauptet jedoch, dass er Clarissa die Drogen nicht gegeben hat.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1