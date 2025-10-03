Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 12: Findelkind
23 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 6
In einem Schrebergarten wird ein ausgesetztes Baby gefunden. Ein Hinweis beim Säugling lässt die Beamten vermuten, dass sich die Mutter des Kindes in Gefahr befindet und ihr Kind nicht freiwillig abgegeben hat. Eine fieberhafte Suche beginnt ...
