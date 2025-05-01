Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

SAT.1Staffel 2Folge 9vom 01.05.2025
Folge 9: Auf Messers Schneide

23 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 6

Richter und Sindera werden von einer Psychotherapeutin aufgesucht, deren Patient ihr in einer Sitzung gestanden hat, seine Freundin umbringen zu wollen. Als sie ihn stellen und ihn nach einem Fluchtversuch mit auf die Wache nehmen, scheint die Gefahr gebannt. Doch während noch über seine Identität gerätselt wird, erhält die Therapeutin einen panischen Anruf ihrer Tochter, die entführt wird. Ist sie die geheimnisvolle Freundin, deren Leben jetzt in Gefahr schwebt?

