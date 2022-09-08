Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 16: Asche zu Asche
23 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 6
Eine Frau kommt auf die Wache und präsentiert die Urne ihres verstorbenen Ehemannes, in der sich aber nur Sand befindet. Richter und Sindera entdecken mehrere Ungereimtheiten: Denn nicht nur, dass der tödliche Unfall des Ehemannes in keinem der Polizeiberichte zu finden ist und das angegebene Krematorium gar nicht existiert, sie zweifeln auch an der Echtheit der Polizistin, die die Todesnachricht überbracht hat.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
6
Copyrights:© SAT.1