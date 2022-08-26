Terror auf dem CampingplatzJetzt kostenlos streamen
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 6: Terror auf dem Campingplatz
23 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 6
Paul Richter und Stephan Sindera ermitteln als Kölner Einsatzkommission auf einem Campingplatz. Dort terrorisiert ein Unbekannter einen Lehrer und dessen Familie. Zunächst tötet er ihren Hund, doch als schließlich eine entführte Schülerin im Camper des Lehrers gefunden wird, rückt er selbst in den Fokus der Ermittlungen. Spielt der unschuldige Familienvater ein falsches Spiel oder versucht jemand, das Leben des Mannes systematisch zu zerstören?
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1