Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 18: Code Green
23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Eine Familie bekommt hochgiftige Reptilien und Spinnentiere geschickt. Alle Pakete sind an Tochter Nadja adressiert, die prompt von einer Schlange gebissen wird und im Krankenhaus um ihr Leben kämpft. Die Spur führt Richter und Sindera zu einem Tierhändler ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1