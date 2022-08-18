Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Trophäenjäger

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 18.08.2022
Trophäenjäger

TrophäenjägerJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 7: Trophäenjäger

23 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12

Richter und Sindera werden in einen Fall mit mehreren vermissten Frauen verwickelt. Die Spur führt zunächst über einen mysteriösen Einsiedler im Wald, bis hin zu einem Ex-Mitbewohner des Opfers. Im Laufe der Ermittlungen stoßen die Beamten auf verstörende Hinweise. Als eine weitere Frau als vermisst gemeldet wird, spitzt sich die Lage zu.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen