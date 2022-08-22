Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Bis die Bombe platzt

SAT.1Staffel 2Folge 20vom 22.08.2022
23 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12

Die Sonderermittler Paul Richter und Stephan Sindera werden von einer besorgten Mutter zu Hilfe gerufen, deren Sohn an eine tödliche Bombe gefesselt wurde. Die Spur führt zu einem Nachbarn, dessen Familie seit Generationen eine Fehde gegen die Angehörigen des Opfers führt. Der Verdächtige verfügt als ehemaliger Soldat über das Fachwissen, eine Bombe zu bauen. Die Uhr tickt ...

SAT.1
