Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 20: Bis die Bombe platzt
23 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12
Die Sonderermittler Paul Richter und Stephan Sindera werden von einer besorgten Mutter zu Hilfe gerufen, deren Sohn an eine tödliche Bombe gefesselt wurde. Die Spur führt zu einem Nachbarn, dessen Familie seit Generationen eine Fehde gegen die Angehörigen des Opfers führt. Der Verdächtige verfügt als ehemaliger Soldat über das Fachwissen, eine Bombe zu bauen. Die Uhr tickt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1