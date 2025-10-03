Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 2: Traumafabrik
23 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 6
Paul Richter und Stephan Sindera von der Kölner Einsatzkommission finden eine verletzte, junge Mutter, die mit ihrem Fahrrad verunglückt ist. Schnell stellt sich heraus: Die Frau hat eine Amnesie! Da niemand weiß, wo sich ihr Baby befindet, leiten die Beamten eine Großfahndung ein. Doch auf der Suche nach dem Auslöser der Amnesie stoßen die Beamten in familiäre Abgründe vor ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1