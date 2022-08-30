Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 19: Dreikampf
23 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 12
Ein Mann wird in einem Park aus zunächst unerklärlichen Gründen angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Die Tatwaffe führt Richter und Sindera zu einem polizeibekannten Straftäter. Gleichzeitig stellt sich jedoch heraus, dass das Opfer offensichtlich erpresst wurde. Die Beamten tauchen bei ihren Ermittlungen in eine dunkle Vergangenheit ab und bringen unfassbare Wahrheiten ans Licht.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
