Richterin Barbara Salesch
Folge 1969: Nach mir die Sintflut
45 Min.Ab 12
Sabine ist schockiert: Über Nacht wurde ihr Kinderladen komplett unter Wasser gesetzt und komplett zerstört! Wollte Ehemann David sie dafür bestrafen, dass sie ihm ein Kuckuckskind untergejubelt hat? Besonders pikant: Der leibliche Vater des Kindes ist Sabines Ex Ralf. Ist er womöglich der wahre Täter, weil er es nicht ertragen konnte, dass Sabine sich trotz des Seitensprungs mit Folgen nicht von David trennen will?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1