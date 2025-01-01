Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Nach mir die Sintflut

SAT.1Staffel 13Folge 1969
Nach mir die Sintflut

Richterin Barbara Salesch

Folge 1969: Nach mir die Sintflut

45 Min.Ab 12

Sabine ist schockiert: Über Nacht wurde ihr Kinderladen komplett unter Wasser gesetzt und komplett zerstört! Wollte Ehemann David sie dafür bestrafen, dass sie ihm ein Kuckuckskind untergejubelt hat? Besonders pikant: Der leibliche Vater des Kindes ist Sabines Ex Ralf. Ist er womöglich der wahre Täter, weil er es nicht ertragen konnte, dass Sabine sich trotz des Seitensprungs mit Folgen nicht von David trennen will?

Richterin Barbara Salesch

