Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Eins zu Null

SAT.1Staffel 13Folge 2152
Eins zu Null

Eins zu NullJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2152: Eins zu Null

44 Min.Ab 12

Als sich Gynäkologin Heike während eines Fußballspiels weigert, mit dem Staubsaugen aufzuhören, soll Tom seine Lebensgefährtin brutal verprügelt haben. Heike hat nach der Tat einen Blackout und kann sich an nichts erinnern. Ist Tom wirklich wegen eines Fußballspiels derart ausgerastet?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen