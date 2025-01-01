Richterin Barbara Salesch
Folge 2153: Auf den Boden!
44 Min.Ab 12
Ausgerechnet der Musterknabe Hannes wird plötzlich zum Geiselnehmer! In einem Juwelierladen hält er über mehrere Stunden fünf Menschen in seiner Gewalt. Die Erklärung des beliebten jungen Mannes klingt abenteuerlich: Er soll zu der schlimmen Tat gezwungen worden sein. Seine Ex-Freundin Nora dagegen behauptet, Hannes habe sie durch die Verzweiflungstat zurückerobern wollen. Aber warum hat der zwielichtige Filialleiter die Überwachungskamera ausgeschaltet?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
