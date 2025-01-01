Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Aber ich liebe dich!

SAT.1Staffel 13Folge 2160
Aber ich liebe dich!

Aber ich liebe dich!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2160: Aber ich liebe dich!

45 Min.Ab 12

Reich, schön und ein Mörder? Student Jonas soll versucht haben, seine Freundin Mia bei einem romantischen Picknick zu erwürgen. Doch warum sollte der 21-Jährige die Frau seines Lebens umbringen wollen? Das Motiv ist bis heute unklar, und Jonas beteuert verzweifelt seine Unschuld.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen