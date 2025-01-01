Richterin Barbara Salesch
Folge 2160: Aber ich liebe dich!
45 Min.Ab 12
Reich, schön und ein Mörder? Student Jonas soll versucht haben, seine Freundin Mia bei einem romantischen Picknick zu erwürgen. Doch warum sollte der 21-Jährige die Frau seines Lebens umbringen wollen? Das Motiv ist bis heute unklar, und Jonas beteuert verzweifelt seine Unschuld.
