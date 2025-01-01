Richterin Barbara Salesch
Folge 2161: Onkel Papa
44 Min.Ab 12
"Ich kann keine Kinder zeugen!" - Als Alex mit dieser Nachricht vom Arzt kommt, bricht für seine Frau Vanessa eine Welt zusammen. Ein eigenes Kind war schon immer ihr größter Wunsch! Nach langem Hin und Her stimmt Alex schließlich zu, dass sein Zwillingsbruder David ein Kind mit Vanessa zeugt. Als dies jedoch nicht auf Anhieb klappt, sollen sich die beiden heimlich ein zweites Mal zum Sex getroffen haben. Ist Alex ausgerastet, als er davon Wind bekommen hat?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
