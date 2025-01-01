Richterin Barbara Salesch
Folge 2184: Sexaholiker
44 Min.Ab 12
Das junge Eheglück der 24-jährigen Isabelle wird zerstört, als sie ihren Ehemann Marlon mit ihrer Arbeitskollegin beim Sex auf einer Parkplatz-Toilette erwischt. Marlon beteuert, dass er nichts für den Seitensprung kann und redet sich mit einer krankhaften Sexsucht heraus. Kurz darauf wird Marlon bewusstlos und mit Lackfarbe im Gesicht in seiner Garage gefunden - sein Sportwagen komplett demoliert ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1