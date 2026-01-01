Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2190
Folge 2190: Rote Lippen soll man küssen

44 Min.Ab 12

Michael behauptet, dass er seine geliebte Frau tot im gemeinsamen Wochenendhaus aufgefunden hat - erdrosselt. Lüge oder Wahrheit? Fest steht: Von Anbeginn der fünfjährigen Ehe steigerte sich Michaels rasende Eifersucht immer mehr. Musste seine Frau sterben, weil sie sich von ihm trennen wollte? Oder hat der Nachbar, der Sandra ständig bespannte, etwas mit ihrem Tod zu tun?

SAT.1
