Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2196
Folge 2196: Klare Verhältnisse?

44 Min.Ab 12

Volltrunken, bewusstlos und mit Wodkaflasche im Arm - so wird die 13-jährige Emma nach einer Party gefunden. Alles spricht dafür, dass ihr der Alkohol gewaltsam eingeflößt wurde. Doch wer ist dafür verantwortlich? Und was hatte sie überhaupt auf der Party zu suchen?

SAT.1
