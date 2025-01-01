Richterin Barbara Salesch
Folge 2207: Der Unfriedhof
45 Min.Ab 12
Die 27-jährige Emily behauptet, dass der verstorbene Adrian Tesche der Vater ihres Kindes sei. Eltern und Witwe des Toten halten Emily für eine Lügnerin, die nur das Erbe des Verstorbenen will. Jetzt steht Emily vor Gericht, weil das Grab des Toten aufgebrochen wurde. Ist sie tatsächlich so weit gegangen, um mithilfe eines DNA-Tests zu beweisen, dass sie die Wahrheit sagt?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
