Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2208
Folge 2208: Weg damit!

45 Min.Ab 12

Polizistentochter Caroline wird mit eingeschlagenem Schädel auf einem Fabrikgelände gefunden. Der Verdacht fällt sofort auf ihren Freund Patrick, von dem sich die 22-Jährige nach zwei Monaten Beziehung getrennt hatte. Caroline hatte offensichtlich herausgefunden, dass Patrick mehrere Monate im Gefängnis saß und ihrem Vater dafür die Schuld gab. War die Beziehung Teil eines perfiden Racheplans von Patrick, der Caroline letztendlich das Leben kostete?

