Richterin Barbara Salesch
Folge 2220: Wahrheit oder Pflicht
44 Min.Ab 12
Als die Leiche der 19-jährigen Luisa aus einem Fluss geborgen wird, behauptet ihr Exfreund Philipp steif und fest, nichts mit dem Tod des Mädchens zu tun zu haben. Doch ein Handyvideo zeigt, wie er und seine Mitschülerin Marie das Mädchen quälen - damit scheint der Mordfall für die Polizei klar. Aber es gibt noch ein winziges Detail, das auf einen anderen Täter schließen lässt ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1