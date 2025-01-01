Richterin Barbara Salesch
Folge 2224: Free Carmen
44 Min.Ab 12
Die Trainerin Stefanie soll die 14-jährige, stark übergewichtige Carmen während einer Abnehm-Kur systematisch schikaniert und gequält haben. Als Carmen beim Schwimmunterricht fast ertrinkt, behauptet sie, dass Stefanie sie absichtlich ins tiefe Wasser gestoßen hat. Ist Stefanie wirklich zu weit gegangen? Oder will Carmen einfach nicht zugeben, was wirklich passiert ist?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
