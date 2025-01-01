Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Free Carmen

SAT.1Staffel 13Folge 2224
Free Carmen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2224: Free Carmen

44 Min.Ab 12

Die Trainerin Stefanie soll die 14-jährige, stark übergewichtige Carmen während einer Abnehm-Kur systematisch schikaniert und gequält haben. Als Carmen beim Schwimmunterricht fast ertrinkt, behauptet sie, dass Stefanie sie absichtlich ins tiefe Wasser gestoßen hat. Ist Stefanie wirklich zu weit gegangen? Oder will Carmen einfach nicht zugeben, was wirklich passiert ist?

SAT.1
