Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2227
45 Min.Ab 12

Wer hat Nacktfotos von der 17-jährigen Lena in der ganzen Schule aufgehängt? War es tatsächlich ihr schüchterner Nachhilfelehrer Rico, dem Lena kurz zuvor einen Korb gegeben hatte? Der 19-Jährige hatte sich anscheinend unsterblich in Lena verliebt. Oder hatte noch jemand einen Grund, Lena zum Gespött der Schule zu machen?

SAT.1
