Richterin Barbara Salesch
Folge 2227: Nacktfotos
45 Min.Ab 12
Wer hat Nacktfotos von der 17-jährigen Lena in der ganzen Schule aufgehängt? War es tatsächlich ihr schüchterner Nachhilfelehrer Rico, dem Lena kurz zuvor einen Korb gegeben hatte? Der 19-Jährige hatte sich anscheinend unsterblich in Lena verliebt. Oder hatte noch jemand einen Grund, Lena zum Gespött der Schule zu machen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1