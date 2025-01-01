Richterin Barbara Salesch
Folge 2230: Folge 146
44 Min.Ab 12
Dem 16-jährigen Timo wird vorgeworfen, eine Tankstelle überfallen und die Inhaberin dabei angeschossen zu haben. Doch der Junge beteuert seine Unschuld, obwohl er zugibt, die Tatwaffe vor Wochen aus dem Waffenschrank seines Vaters gestohlen zu haben. Wollte sich Timo mit Hilfe des Überfalls bei seinen Freunden Respekt verschaffen?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
