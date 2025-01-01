Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Folge 146

SAT.1Staffel 13Folge 2230
Folge 146

Richterin Barbara Salesch

Folge 2230: Folge 146

44 Min.Ab 12

Dem 16-jährigen Timo wird vorgeworfen, eine Tankstelle überfallen und die Inhaberin dabei angeschossen zu haben. Doch der Junge beteuert seine Unschuld, obwohl er zugibt, die Tatwaffe vor Wochen aus dem Waffenschrank seines Vaters gestohlen zu haben. Wollte sich Timo mit Hilfe des Überfalls bei seinen Freunden Respekt verschaffen?

