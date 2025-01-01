Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2235
46 Min.Ab 12

Auf der Suche nach der heilen Welt landet Nina auf der schiefen Bahn - Endstation Rotlichtmilieu! Als sich ein Funke Hoffnung abzeichnet, Nina sich verliebt und heiratet, wird ihr Mann mit einem Kopfschuss hingerichtet. Alles deutet daraufhin, dass sie die Täterin ist, doch die beschuldigt ihren Schwager. Angeblich war der schon immer neidisch auf die florierende Bar seines Bruders. Während Nina im Gericht um ihre Freiheit kämpft, verschwindet eine wichtige Zeugin ...

