Richterin Barbara Salesch
Folge 2240: Kopftuch - nein danke!
44 Min.Ab 12
Zoff um deutsch-türkische Liebe! Mirko ist völlig aufgebracht, weil seine jüngere Schwester Nadine ihren türkischen Freund Kaan heiraten und deswegen zum Islam übertreten will. Am Tag der feierlichen Zeremonie wird Nadine in den Kühlraum des türkischen Lokals gesperrt. Wollte Mirko mit allen Mitteln verhindern, dass Nadine zum Islam konvertiert? Oder ist Kaans älterer Bruder Aydin, der nichts von deutschen Frauen hält, der Täter?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1