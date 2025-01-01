Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Nachbarschaftliches Verhältnis

SAT.1Staffel 13Folge 2246
Nachbarschaftliches Verhältnis

Nachbarschaftliches VerhältnisJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2246: Nachbarschaftliches Verhältnis

44 Min.Ab 12

Als Rolf dahinter kommt, dass seine 24-jährige Nachbarin Jelena neben ihrem Hartz IV-Satz auch noch schwarz Putzen geht, droht er, den Sozialbetrug und die Steuerhinterziehung zu melden. Kurze Zeit später wird Rolf bewusstlos und mit einer Platzwunde am Kopf im Keller gefunden. Sofort gerät Jelena unter Verdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen