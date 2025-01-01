Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Angriff auf die eigene Mutter

SAT.1Staffel 13Folge 2249
Angriff auf die eigene Mutter

Folge 2249: Angriff auf die eigene Mutter

44 Min.Ab 12

Die 23-jährige Jennifer ist außer sich: Ihre 55-jährige Mutter Iris bietet offensichtlich Telefonsex an! Jennifer befürchtet, dass Iris ihre "perversen" Gespräche sogar führt, während sie auf ihre kleine Enkelin aufpasst. Hat sie ihre Mutter deswegen angegriffen? Jennifer beteuert ihre Unschuld und behauptet, dass es ein Einbrecher gewesen sein muss.

