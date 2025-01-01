Richterin Barbara Salesch
Folge 2250: Crääm Brüläää
45 Min.Ab 12
Als Jan erfährt, dass die sechsjährige Emma nicht seine leibliche Tochter ist, bricht für ihn eine Welt zusammen. Doch es kommt noch schlimmer: Ausgerechnet sein bester Freund Chris ist Emmas Vater. Als es nach einem Streit zwischen beiden zu einer Gasexplosion in Chris' Restaurant kommt, scheint der Fall eindeutig: Wollte Jan Chris töten, um Emma für sich zu haben? Oder gibt es noch jemanden, der ein Interesse daran hat, Chris zu schaden?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
