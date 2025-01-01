Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden, doch dann wird der Traum von der perfekten Hochzeit für Marie zum reinsten Alptraum. Unmittelbar nach der Trauung bricht ihr Mann zusammen, hat Krämpfe und stirbt. Er wurde vergiftet. Für die Braut steht fest, dass ihr Ex der Täter ist. Doch die Verteidigung hat jemand ganz anderen im Visier: Die Braut selbst! Wer verübte den Mord vorm Altar wirklich?

SAT.1
