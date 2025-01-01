Richterin Barbara Salesch
Folge 2273: AG Herzschmerz
44 Min.Ab 12
Radiomoderator Anton lernt Beate in einer Selbsthilfegruppe kennen. In seiner Sendung "Mein Ohr für dein Herz", die er unter dem Pseudonym "Norbert Schulze" moderiert, plaudert er allerdings Beates Geheimnisse aus. Kurz darauf trifft im Radiosender ein Muffin ein, der mit Drogen versetzt ist. Anton beendet nach dem Genuss des Muffins mit einer katastrophalen Sendung ungewollt seine Radio-Karriere. War dies Beates Rache?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1