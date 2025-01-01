Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Schwarz auf weiß

SAT.1Staffel 13Folge 2302
Schwarz auf weiß

Folge 2302: Schwarz auf weiß

45 Min.Ab 12

Seit einigen Monaten ist der 15-jährige Dennis wie ausgewechselt. Er hat sich einer ausländerfeindlichen Clique angeschlossen und soll jetzt Helina Kapalanga, die dunkelhäutige Freundin seines Bruders, verprügelt und sie anschließend zur völligen Demütigung mit Mehl überschüttet haben. Trieb ihn wirklich sein plötzlicher Hass gegen Ausländer zu der Tat?

