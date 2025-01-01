Richterin Barbara Salesch
Folge 2302: Schwarz auf weiß
45 Min.Ab 12
Seit einigen Monaten ist der 15-jährige Dennis wie ausgewechselt. Er hat sich einer ausländerfeindlichen Clique angeschlossen und soll jetzt Helina Kapalanga, die dunkelhäutige Freundin seines Bruders, verprügelt und sie anschließend zur völligen Demütigung mit Mehl überschüttet haben. Trieb ihn wirklich sein plötzlicher Hass gegen Ausländer zu der Tat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1