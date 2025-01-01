Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Wurst Clan

SAT.1Staffel 13Folge 2305
Der Wurst Clan

Der Wurst ClanJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2305: Der Wurst Clan

45 Min.Ab 12

Nach über sechs Monaten hat der Fast-Food-Krieg in Bochum ein Ende - wenn auch mit Schrecken für den Betreiber des Edel-Büdchens Fabian Lank. Der steht vor den Trümmern seiner Existenz, nachdem sein Imbiss in Flammen aufgegangen ist. Er ist sich sicher, dass es Brandstiftung war. Bleibt nur die Frage, wer den Molotowcocktail geworfen hat: War es wirklich Fabians größter Konkurrent Wurst Walter, der sich durch Fabians Edel-Fast-Food bedroht sah?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

