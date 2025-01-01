Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2331
44 Min.Ab 12

Die 31-jährige Ellen Lindner wird bewusstlos im Whirlpool aufgefunden und ins Krankenhaus eingeliefert, wo sich herausstellt, dass sie jemand ertränken wollte. Schnell fällt der Verdacht auf Diana Fuhrmann, die Noch-Ehefrau ihres neuen Freundes. Zwischen den beiden Rivalinnen ist es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen. Doch Ellen hat sich durch ihren Lebenswandel auch noch andere Feinde gemacht.

