Wie die Mutter, so die Tochter
Richterin Barbara Salesch
Folge 101: Wie die Mutter, so die Tochter
43 Min.Ab 12
Stefanie erwischt ihren Freund mit ihrer Mutter beim Sex. Sekunden später liegt Stefanie verletzt auf dem Schlafzimmerboden - niedergeschlagen von ihrer Mutter.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
