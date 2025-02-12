Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Sex-Rausch mit Folgen

SAT.1Staffel 2Folge 118
Sex-Rausch mit Folgen

Folge 118: Sex-Rausch mit Folgen

43 Min.Ab 12

1. Fall: Sexrausch mit Folgen: Hat die Angeklagte Heike Bartol wissentlich Martin Weinbauer in einem Swingerclub mit Aids infiziert? 2. Fall: Lutz Büscher will die verletzte Helen Kleine mit seinem Auto ins Krankenhaus bringen. Allerdings ist er schwer alkoholisiert. Wurde er zur Fahrt gezwungen?

