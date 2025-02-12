Richterin Barbara Salesch
Folge 118: Sex-Rausch mit Folgen
43 Min.Ab 12
1. Fall: Sexrausch mit Folgen: Hat die Angeklagte Heike Bartol wissentlich Martin Weinbauer in einem Swingerclub mit Aids infiziert? 2. Fall: Lutz Büscher will die verletzte Helen Kleine mit seinem Auto ins Krankenhaus bringen. Allerdings ist er schwer alkoholisiert. Wurde er zur Fahrt gezwungen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1