Richterin Barbara Salesch
Folge 116: Rinderwahn im Supermarkt
44 Min.Ab 12
1. Fall: Rinderwahn im Supermarkt: Marktleiter Assmann macht aus deutscher Kuh argentinisches Rind: Doch ein Kunde kommt ihm auf die Schliche! 2. Fall: Mitten in der Nacht steht plötzlich ein Mann an Stephanies Bett. War er von ihr eingeladen worden, oder hat er sich unbefugt Zutritt in ihre Wohnung verschafft?
