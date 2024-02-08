Richterin Barbara Salesch
Folge 107: Hasch mich, Omi
43 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12
Polizist Friedhelm Krüger leiht sich einen Spaten von seiner 60-jährigen Nachbarin und entdeckt in ihrem Glashaus eine Cannabis-Plantage. Ist die Oma eine Dealerin?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1