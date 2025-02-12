Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 120
Folge 120: Der Traummann aus dem Internet

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ingrid schwebt im siebten Himmel, weil sie im Internet endlich ihren Traummann kennen gelernt hat. Hat Berthold die Liebe vorgetäuscht und sie um 20.000 Mark geprellt? 2. Fall: Hansjörg Schubert bricht beim Juwelier ein. Er flieht und lässt sein Gebiss zurück. Ein gefundenes Fressen für den Wachmann?

SAT.1
