Richterin Barbara Salesch
Folge 113: Schäferhund-Attacke
43 Min.Ab 12
1. Fall: Schäferhundattacke auf eine Schülerin im Park. Ein Mann will zu Hilfe eilen, wird aber bei seiner Rettungsaktion von einem Tierschützer niedergeschlagen. 2. Fall: Pfarrer Benrath ist sicher - das Geld für die teure Designeruhr hat seine Haushälterin aus der Kollekte gestohlen. Wird Tamara Binieck zu Unrecht verdächtigt?
