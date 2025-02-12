Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 121
43 Min.Ab 12

1. Fall: Auf brutalste Weise wird Katja Richard niedergeprügelt. Wer möchte das Leben der schönen Tänzerin zerstören? 2. Fall: Nach seinem Auftritt zerstört ein verkleideter Nikolaus mit seinem Auto eine große Fensterscheibe und überfährt beinahe einen Radfahrer. Was war der Grund für die Fahrerflucht?

SAT.1
