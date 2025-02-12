Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 2Folge 111
Folge 111: Randale beim Pornodreh

43 Min.Ab 12

1. Fall: Manfred Stuckart ist ein Moralapostel. Doch hat er deshalb bei einem Pornodreh randaliert und Menschen verletzt? 2. Fall: Ein Landstreicher wird auf einer Koppel beinahe ertränkt. Wurde er von Sönke und Carsten mit dem Pferderipper verwechselt oder war es eiskalte Berechnung?

SAT.1
