Richterin Barbara Salesch
Folge 119: Gefangen in der Sauna
43 Min.Ab 12
1. Fall: Durch die Spritze des Junkies Fred Enscher wurde ein kleiner Junge mit Hepatitis B infiziert. Oder braucht die Mutter des Jungen nur einen Sündenbock? 2. Fall: Gefangen in der Sauna. Bei 90 Grad Hitze kämpft Jürgen Mahnke um sein Leben! Wer wollte ihm diesen höllischen Denkzettel verpassen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1