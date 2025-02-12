Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ein Fall von sexueller Nötigung?

SAT.1Staffel 2Folge 123
Folge 123: Ein Fall von sexueller Nötigung?

43 Min.Ab 12

1. Fall: Dominik Gräwe behauptet "Mein Betreuer hat mich sexuell genötigt!" Bittere Wahrheit oder Fantasie eines Ex-Strichers? 2. Fall: Beim Streit um eine Liege am Pool fliegen die Fetzen. Wurde Manfred von seinem Kontrahenten Roman niedergeschlagen oder war es ein Unfall?

SAT.1
