Notwehr oder Körperverletzung?

SAT.1Staffel 2Folge 126
Folge 126: Notwehr oder Körperverletzung?

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ein Jugendlicher auf den Gleisen! Lokführer Dieter Frenzen macht eine Notbremsung. Schon einmal hatte er einen Menschen überrollt. Doch wollte der Junge wirklich sterben? 2. Fall: Ein Vater beschützt seinen Sohn vor einem gefährlichen Messerstecher, der diesem wertvolle Sammelkarten stehlen wollte. Nun steht er selbst wegen Körperverletzung vor Gericht.

SAT.1
