Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Abschied vom Familientyrannen

SAT.1Staffel 2Folge 128
Abschied vom Familientyrannen

Abschied vom FamilientyrannenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 128: Abschied vom Familientyrannen

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ist Dieter Eckl wirklich nur ein Menschenfreund und will jungen Frauen helfen oder verspricht er sich von seinen Wohnungsmieterinnen noch anderen Profit? 2. Fall: Auf der Beerdigung seines Vaters zeigt Martin Wirtz seinen nackten Hintern. Er ist sich sicher, dass dies der beste Abschied für den Familientyrannen ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen